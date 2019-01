I lavori proposti nella mostra Bodies in Movement rappresentano un continuum di quel dialogo tra le arti visive e le arti delle movimento, la danza e le arti performative, reso manifesto sin dai loro primi sviluppi e nel quale la storia dell'arte ha trovato un imprescindibile legame.

Bodies in Movement | Mostra collettiva

All’interno della mostra collettiva, accessibile al pubblico per tutto il mese di febbraio (1-28 febbraio 2019, lunedì-venerdì 9-18) è impossibile non sentire il richiamo delle sperimentazioni cronofotografiche e della danza. Se le nudità associate al bianco e nero ci fanno pensare agli scatti fotografici di Francesca Woodman o di Robert Mapplethorpe, i contrasti cromatici forti e i corpi fuori fuoco ci suggeriscono a chiare lettere il nome di Francis Bacon.

Il tutto non è solo omaggio e citazione: nelle opere esposte i temi e le pose, l’iconografia e le composizioni sono rivisitate in chiave contemporanea, mostrando corpi, colori e chiaroscuri in grado di rinnovare la tradizione e di parlare direttamente a noi.

Gli artisti in mostra

1 – 11 Febbraio

Andre Boto, Benjamin Skop, Carlos Letman, Chris Silva-Broussard, Costas Delhas, Efrat Mazor, Felicia Simion, Greta Lorimer, Jakub Gadek, Katarzyna Bielak, Ken Clark, Laura Berson, Monica Rezman, Pelin Guven, Reuben Radding, Sara Musashi, Sarah Nesbitt, Tatum Kempers, Veruschka Bohn & Christian Graupner

12 – 19 Febbraio

Alex Côté, Alex Currie, Afraz Entessari, Aubane Berthommé Martinez, Dave Hanson, David Morel, Eduard Korniyenko, Jane Laptiy, Jamal Nasir, Julie Cassels, Kathryn Reichert, Lise Bouissière, Lola Vincent, Milan Zulic, Oliver Wright, Rachel Glass, Rosaleigh Harvey-Otway, Sara C. Madsen, Summers Moore, Vangelis Kalos, Yaxi Wang

20 – 28 Febbraio

Beth Krensky, Bogdan Bousca, Britta Fluevog, Burak Bulut Yildirim, Cathy Yuan, Cemre Su Salur, Chan Hong Yui Clement, JeeMin Kim, Jess Peri, Kanat Akar, Lindsey Kennedy, Lisa Evteeva, Naomi Lynn Even-Aberle, Pavlina Kasparova, Pierre Pichot, Raisa Mikhaylova, Rose Materdomini, Saša Nemec, Silvia Maria Grossinger, Stuart Batchelor, Trenton Lawton, Yong Chen