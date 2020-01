COOL RUNNINGS SOUND e CSOA Forte Prenestino presentano

Bob Marley 75th Birthday SOUND SYSTEM PARTY

Dalle 21:00 - CINEMARLEY: Studio 17: The Lost Reggae Tapes (2019) BBC4 (UK)

Dalle 22:30 - COOL RUNNINGS SOUND & 48 ROOTS SOUND SYSTEM IN SESSION



Personalità eclettica di notevole rilievo e non solo nella musica, Bob Marley ancora oggi continua ad attirare un pubblico trasversale, che nelle sue canzoni identifica un modello sociale in cui l’odio e l'emarginazione non trovano spazio.



A Roma, in Italia e nel mondo, la celebrazione della sua nascita è sempre, dal 1981 anno della sua scomparsa, uno spunto festoso e impegnato per stare insieme, ballare e...riflettere.

Bob avrebbe compiuto oggi 75 anni e dopo il bellissimo evento di qualche anno fa, il CSOA Forte Prenestino ripropone una serata interamente dedicata alla sua musica, alla sua arte, al suo messaggio sperando di riabbracciare quel fiume di sorrisi che a Marley vogliono bene.

A sonorizzare l'appuntamento ci sarà il sound system che ha letteralmente ribaltato e inondato di vibrazioni la scorsa edizione del Rototom Sunsplash: il 48 ROOTS da Bologna.

Uno dei migliori impianti autocostruiti italiani ed europei impreziosito da selezioni potenti e da una pressione sonora avvolgente.

COOL RUNNINGS metterà sul "piatto" i suoi dischi introvabili e la consueta passione di oltre 20 anni di danz e appuntamenti di musica giamaicana.

Non è un semplice BENEFIT PARTY per la storica occupazione. E' UN MUST!!!



C.S.O.A. Forte Prenestino

via Federico Delpino - Centocelle – Roma

Web: www.forteprenestino.net

Mail: segreteria@forteprenestino.net

tram 5-19-14 - bus 542-544 - metro C: fermate Gardenie e Mirti



Il Forte Prenestino è un centro sociale occupato e autogestito dal 1986. E’ un centro sociale, un luogo di socialità, incontro, divertimento e organizzazione del tempo collettivo, di scambio di idee, visioni, energie e di saperi. Il Forte sperimenta un'organizzazione del proprio spazio e delle proprie attività basata sulla libera associazione di individui uniti/e da una progettualità e da un'etica condivisa. E' per questo che il forte sperimenta il non-lavoro e modelli di vita autogestiti, sperimenta un’altra socialità e un'altra economia perché è parte una realtà immensa e variegata, di chiunque combatta ogni giorno perchè sia possibile un altro mondo, fatto di individui liberi/e uguali e solidali. Per questo il forte è antifascista, antisessista, antirazzista, antiproibizionista.