Bob Malone of John Fogerty band al Wishlist Club

Pianista e cantautore originario di Milton, New Jersey, Bob Malone ha frequentato il Berklee College of Music, per poi collaborare con artisti di assoluto livello come Al Green, Jackson Browne, Neville Brothers, Dr. John, Alan Toussaint, Ringo Starr, Bruce Springsteen, Bob Seger e Leon Russell, per poi unirsi alla band di John Fogerty – ex leader dei Creedence Clearwater Revival – con cui da anni suona le tastiere sui palchi dei festival più importanti del mondo.



Grande performer e virtuoso del pianoforte, con un live act che rimanda a Professor Longhair o a Tom Waits, Bob Malone abbraccia il rock'n'roll più sfacciato e il jazz meno sofisticato, per poi contaminare il tutto con il blues di New Orleans e il soul marcato "Detroit". Un mix colto e sardonico quindi, un songwiting coraggioso e una presenza scenica strabordante.



Alle numerose collaborazioni, Bob Malone alterna una carriera solista in cui spicca il disco del 2015, dal titolo "Mojo Deluxe", settimo di una discografia che parte dal lontano 1997. Lavoro questo, tra i migliori album di blues e poi certificato dal "Roots Music Report radio chart" tra i primi 100 più suonati del circuito.



In questo tour, che coprirà una decina di città italiane, il cantautore americano sarà accompagnato da Stefano Sanguigni alla chitarra elettrica, Mario Guarini al basso e Marco Breglia alla batteria.



- -

opening: PAOLO PREITE

- -

Classe 1985, è un musicista/cantautore di Roma. Inizia a comporre musica sin da giovanissimo e dopo essersi esibito in vari live club e radio italiane, nel 2014 parte per un tour di successo in Danimarca. Nel 2015 esce il suo primo Album “Don’t stop dreaming” prodotto dal noto produttore e musicista americano Fernando Saunders (Lou Reed). Attualmente sta lavorando ad un ambizioso nuovo album, dal titolo “An eye on the world”, frutto di varie collaborazioni con artisti di fama internazionale.



SUNGLASS PRODUCTION

in collaborazione con PMA PROMOTION e WISHLIST CLUB

presenta

----------------------------------

BOB MALONE of John Fogerty Band (USA) | Italian Tour 2018

----------------------------------

6 Febbraio 2018 | WISHLIST CLUB

Via dei Volsci, 126/b - ROMA

349 749 4659 - wishlistclub@libero.it

Tickets: 10,00 Euro

Apertura porte: ore 21:00 - ingresso riservato ai soci