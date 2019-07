Bo.Bo Opening Act

“Giocolieri abilissimi, trasformano luoghi e persone e si servono della commedia magnetica. Gli occhi fiammeggiano, il sangue canta, le ossa si dilatano lacrime e filamenti rossi sgorgano. Lo scherzo o il terrore dura un minuto, o mesi interi.”



Arthur Rimbaud

FREE ENTRY + FREE WELCOME DRINK + APPETIZER su Registrazione.

Bo.Bo (Bohemiane e Borgeouis) Opening Act è la serata d’inaugurazione di un luogo dove tutto si muove e tutto si ferma, trasportandoti in un posto dove regna l’eterno conflitto tra Borghese e Bohemiene: tra la calma e la pazzia, tra l’eleganza e lo stile, tra l’apparire e l’essere.



Un evento unico e straordinario nella cornice di Terme di Caracalla dove daremo voce e animo a tutte le forme d’arte: Giocolieri + Artisti di strada + Maghi + Attori + Comedy + Live Music + Deejay

Scegli tu da che parte stare Bohemian o Borghese?



ARTISTS & PERFORMERS

Ad animare e ad accogliere gli ospiti, saranno presenti vari artisti di Strada. Durante la serata potrai "pagare" gli attori con delle monete, che ti verranno fornite dal nostro staff. In cambio riceverai un'esibizione.

Andrea Venditti: Racconterà spezzoni del suo monologo irriverente sulla Monnezza con lo scopo di divertire ma anche far riflettere gli ospiti

Luigi Marini: si posizionerà ad uno dei Tavoli e inizierà a mangiare i classici maccheroni. Quando gli ospiti si avvicineranno, dopo aver offerto il gettone, oltre alle classiche citazioni, realizzerà dei mini monologhi riguardo la cucina romana.

Valerio Romagnoli: interpreterà la parte del “Trasteverino” che aggiusta la sua Vespa. Seduto accanto alla sua vespa, l’attore racconterà tutti gli stereoptipi romani attraverso frammenti del monologo. “Sei Romano se..”.

Shaen Barletta: sarà vesitita con un abito bianco tipico della scena cult de “La Dolce Vita”. Una volta ricevuto il gettone, racconterà la differenza di un approccio Borghese e Bohemien attraverso spezzoni del suo monolgo.

Sandro Bersani: Er coatto di Roma, un Monologo sulla genuinità dell’essere romano, oltre a fare un Monologo sulla romanità Sandro interagirà con il pubblico presente, stile “esperimento sociale” per vedere come interagisce la gente con un romano stravagante come lui ovviamente il tutto verrà fatta in maniera divertente e autoironica.





MAGIA & ILLUSIONISMO

Maxim L'illusionista: si esibirà tra gli ospiti sorprendendoli con numeri di Magia mozzafiato.





FOTOGRAFIA & PREIEZIONI

Mary Stuart: Scatterà con una modella e gli ospiti attraverso le immagini di film “Romani” in tema con il mood del locale.



STAND UP COMEDY

Leonardo Bocci: Darà al via alla stand up comedy e aprirà le porte al dopo cena del nostro party



LIVE MUSIC

Tahnee Rodriguez + Band: L'ex concorrente di The Voice e la sua band si esibirà in un live R'n'B, Soul & Funky. La sua band sarà composta da Guido della Gatta & Andrea Fusacchia.



Alex Tea: DJ romano, nell’ estate del 2011 ha fatto parte nel progetto “loop the Loop” all’Andrea Doria come resident DJ. Dal 2012 ha suonato nei club più prestigiosi romani come il Goa, Lanificio, Warehouse, Circolo degli illuminati, Room 26, Akab e Bibliotechina. Fuori dall’ Italia ha suonato in locali a Berlino e Svizzera.



PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

+39 06 90 28 10 63

info@bobobistrot.it

m.me/bobobistrot



TIMETABLE dell'EVENTO

19.00-20.00: Accoglienza & Artisti di Strada

20.00-21.00: Attori & Magia

21.00-22.00: Mary Stuart: Proiezioni Video-Fotografiche

22.00-22.30: Leonardo Bocci: Stand Up Comedy

22.30-23.30: Tahnee Rodriguez + Band: Live Music

23.30-02.00: Alex Tea: Deejay Set



