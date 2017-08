Nell’ambito del festival Piccole Serenate Notturne, il 24 agosto a Vallerano arriva il concerto del quintetto vocale BMV Cabrio. Un live che anticipa la tradizionale Notte delle Candele di Vallerano, giunta quest’anno all’undicesima edizione.

Bmv Cabrio in concerto a Vallerano

I Bmv Cabrio sono un gruppo vocale di 5 elementi, che propone brani del repertorio gospel, soul, reggae e pop, riarrangiati con il solo utilizzo della voce.

Ogni musicista arricchisce il gruppo con la propria influenza e con il proprio stile. Le timbriche, seppur differenti, si mescolano per creare un unico sound.

E' stato l'unico gruppo italiano ad essere stato selezionato per uno dei più importanti contest per sole voci ,"International Acappella Contest", tenutosi al Lipsia nel 2012.

Giovedì 24 Agosto - ore 21.30

BMV CABRIO

Quintetto vocale

Piazza dell’Oratorio

ingresso libero