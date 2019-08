Bmen, la danza contemporanea a Tor Bella Monaca

Riprendono gli appuntamenti con la danza contemporanea al Teatro Tor Bella Monaca con BMEN, spettacolo in cui le diverse arti sceniche del teatro, del canto e dell’acrobatica si fondono con la danza. Vincitore del bando “Festival di Teatro musica e danza”



Martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 settembre ore 21

ideazione, regia e coreografia Guido Tuveri

in collaborazione con il cast artistico

musica AA.VV



ASMED Balletto di Sardegna

Una riflessione ironica che parte dall’orgoglio della condizione di sesso dominante ed esplora i luoghi comuni a volte comici, altre volte volutamente grotteschi. Uno spettacolo in cui le diverse arti sceniche del teatro, del canto e dell’acrobatica si fondono con la danza, comune denominatore ed elemento unificante. Quattro uomini portano alla luce diverse caratteristiche dell’universo maschile in cui forze e bisogni spesso inciampano tra di loro e si contraddicono.



Con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Autonoma della Sardegna.



TBM DANZA

Festival Internazionale Danza Contemporanea

BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it