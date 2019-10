The Bluestone in concerto al Charity Café

Sabato 26 ottobre il Blues torna al Charity Café di Via Panisperna con The Bluestone, un collettivo di musicisti romani appassionati di Rolling Stones e di Blues che hanno unito le forze e le passate esperienze di anni e anni in concerti live in altri storici tributi ai Rolling Stones della capitale e di questa e altra musica SACRA dei '60s e '70s per continuare il discorso, con passione, fedeltà, armonia e vera dedizione a questa band e a questi suoni.

Tutto il meglio della produzione dei Rolling Stones, dai brani più celebri a quelli di culto, in un set LIVE esplosivo. Fedeltà di arrangiamenti e carica sul palco per coinvolgere il pubblico dei concerti in una festa collettiva.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con prima consumazione

Per info 06.47825881



Andrea Angelini: voce, chitarra & armonica

Roberto Moschetti: chitarra & voce

Andrea Morelli: basso & voce

Luca Mariani: batteria