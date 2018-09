Blues For Rent in concerto al Charity Café

Blues For Rent è una formazione estemporanea che esiste parallelamente ai percorsi artistici dei tre componenti. Può essere considerata il loro “parco giochi”. Il posto in cui si divertono e danno libero sfogo alla loro passione comune per il Blues. Non è una formazione di nicchia che intende riscoprire le radici del genere scavando nelle ricostruzioni storiche, piuttosto propone una selezione di brani celebri rivisitati ed adattati ad una dimensione acustica.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Marco Boz Mazzerioli, Voce

Andrea Pellegrini, Chitarra

Paolo Strina, Chitarra