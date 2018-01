Bluerice in concerto al Charity Café

Sabato 27 gennaio salirà sul palcoscenico del Charity Café Bluerice, band che per l’occasione proporrà dei brani pop soul contaminati dal blues, moderno e da quello più tradizionale. Un repertorio variegato, dunque, che spazia tra grandi successi scritti tra gli anni ’70 ed oggi, con qualche incursione verso alcuni brani indimenticabili della musica italiana.

La band ha inoltre una grande esperienza live in molti ei principali locali capitolini e si compone dalla vocalist Elisa Montechiesa e dal chitarrista Andrea Pellegrini: quest’ultimo ha all’attivo collaborazioni con grandi artisti tra cui Larry Mitchell, Mario Donatone.

A completare la formazione che andrà in scena presso il club di Via Panisperna ci sarà Anche Paolo Strina alla chitarra, anche lui musicista di grande livello che ha all’attivo importanti collaborazioni e che ha suonato anche al concerto del 1° maggio in piazza San Giovanni.