Blue in the face presenta Underdogs e Superman

Commedia esilarante ambientata nel futuro, in cui il riscatto appare travestito da Superman! Domenica 23 febbraio alle ore 17:30 UNDERDOGS E SUPERMAN La leggendaria commedia della stella in caduta, scritto e diretto da Enrico Maria Falconi.



Ambientato in un futuro prossimo, condividono la loro esistenza, fatta di sogni sdentati, Margherito, un professore di educazione civica in pensione con la smania di aprire un partito politico, Leone, dipendente di una società di smaltimento e completamente succube all’ecologia, Luba, figlia di genitori Rom e da loro rinnegata per la sua volontà di farsi santa, e Martine, di professione massaggiatrice olistica con il desiderio di aprire una casa di appuntamenti ma di qualità… poi un giorno appare Superman e anche Lina, una giovane donna che parla poco e non si sa perché è li…



Domenica 23 febbraio ore 17,30



scritto e diretto da Enrico Maria Falconi

con Ettore Falzetti, Ramona Gargano, Patrizio De Paolis, Barbara Russo, Andrea Standardi, Simona De Leo

luci e fonica Luca Bertolo

scene Luca Garramone

costumi Simone Luciani

Blue in the face



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,50 Euro

invalidità 5,50 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it