Blue Circle, concerto jazz

Infunzione e Linea Artistica presentano Blue Circle in concerto



BLUE CIRCLE

Laura Klain - batteria

Piersimone Crinelli- sax baritono

Andrea Candela - pianoforte

Vincenzo Florio - contrabbasso



Progetto che nasce per omaggiare i grandi padri della Storia del Jazz Mondiale.

Verranno eseguiti brani della tradizione Jazzistica ‘Standards’ e ‘Originals’.



LAURA KLAIN

Laura Klain nasce a Toulouse, in Francia, il 14 dicembre 1990.

Alla tenera età di 7 anni si avvicina allo studio delle percussioni etniche, in particolare tamburi a cornice e tammorre, intraprendendo già in età giovanissima la carriera di musicista professionista.

A soli 13 anni entra a far parte del Gruppo “Taranta Power - Eugenio Bennato” (con il quale aveva già partecipato a diversi concerti) come prima percussionista. Con questa formazione prende parte a diversi tour nell'arco di quattro anni, esibendosi in prestigiosi contesti internazionali tra cui il “Teatro dell’Opera” del Cairo, al “Parco della Musica” di Roma e ancora ad Addis Abeba in Etiopia, tra l’incredibile Spianata delle Piramidi D’Egitto, al “Tabarka Festival” di Tunisi, al “MedFest” Salonicco in Grecia, in Kosovo, nel Galles, all’Auditorium di Barcellona, al “I° Concerto Euromed” per il “Dialogo fra Culture” al “Teatro Nazionale” di Algeri, e tanti altri. Prende parte inoltre alla registrazione di alcuni lavori discografici di Pietra Montecorvino e Eugenio Bennato.

All'età di 15 anni, nell’ambito dell'Etno-World-Music, si esibisce e collabora con Trilok Gurtu, Hasna El Bechaira, Fathy Slamama, Orchestra dell’Opera del Cairo, Alfio Antico, Antonio Infantino e vari altri artisti di fama internazionale. A 16 anni decide di interrompere l'attività concertistica in ambito etnico per dedicarsi al completamento degli studi e intraprendere lo studio della batteria. Questo cambiamento la porta in poco tempo ad avere un innamoramento artistico per il Jazz, che approfondisce con vari maestri tra cui Roberto Gatto in ambito accademico e partecipando a svariate masterclass e workshops con artisti internazionali del calibro di Peter Erskine, Jorge Rossy, Greg Hutchinson, Jeff Ballard, Antonio Sanchez, Aaron Goldberg, Larry Grenadier, Mark Turner, Peter Bernstein, Gege Munari, Andy Sheppard, Seamus Blake, Gary Novak, Mark Guiliana, Johnathan Blake, Nasheet Waits, David Kikoski, Eddie Gomez, Francisco Mela, Dave Liebman, Flavio Boltro, Avishai Cohen, Joshua Redman, Scott Colley.Porta avanti progetti musicali e suona in vari festival e club tra cui il “Festival Internazionale del Jazz” di La Spezia, come ritmica con la contrabbassista Valentina Scheldhofen nel Trio di Aldo Bassi e l’anno successivo con la LSJO Orchestra, al Premio "Tiberio Nicola Awards" e all’"Empoli Jazz Festival" in trio con Max Ionata e Leonardo Corradi e con il piano trio di Piero Angela. Nel 2014 diventa testimonial del “Lucca Jazz Donna - Music Festival” con apertura dell'edizione annuale in Quintetto a suo nome. E' stata ospite di diverse trasmissioni cult, come “L’edicola” di Fiorello e “Webnotte” di Repubblica, in diretta dalla casa di Renzo Arbore. Insieme all'organista Alberto Gurrisi mette su un progetto dal nome TWO LATE. In poco più di due anni il duo si è esibito in oltre 100 concerti, calcando importanti palchi come Tanjazz Festival (Marocco), Torino Jazz Festival, Piacenza Jazz Festival, Ispani Jazz e molti club e rassegne in tutta Italia, lavorando anche come sezione ritmica con alcuni solisti ospiti come Daniele Scannapieco, Giovanni Amato, Bebo Ferra, Emanuele Cisi, Nico Gori, Humberto Amesquita, Marco Ferri, Gianni Denitto e altri. Attualmente lavora ai suoi progetti musicali con vari gruppi con i quali si esibisce regolarmente in tutta Italia e all'estero. Ha suonato con: Fabio Zeppetella, Marco Panascia, Michael Rosen, Giovanni Amato, Daniele Scannapieco, Ares Tavolazzi, Nico Gori, Antonio De Luise, Pippo Matino, Pietro Ciancaglini, Alberto Gurrisi, Leonardo Corradi, Paolo Benedettini, Alessio Menconi, Emanuele Cisi, Tino Tracanna, Andrea Pozza, Aldo Zunino, Massimo Faraò, Shareef Clayton, Humberto Amésquita, Max Ionata, Maurizio Urbani, Matteo Prefumo, Domenico Sanna, Giuseppe Bassi, Renzo Arbore, Piero Angela, Marco Ferri, Bebo Ferra, Andrea Santaniello, Francesco Puglisi, Vittorio Silvestri, Andrea Rea, Massimo D’Avola, Seby Burgio, Stefano Nunzi, Aldo Bassi, Giovanni Falzone, Andrea Dulbecco, e molti altri.



PIERSIMONE CRINELLI

Piersimone nasce a Roma. Inizia il suo percorso musicale sotto la guida del M°Gianni Oddi. Ha studiato improvvisazione jazz con Steve Grossman, Barry Harris, e frequentato seminari con George Garzone, Jimmy Cobb e altri didatti di fama internazionale.

Nel 2005 vince il Premio del pubblico al prestigioso Premio Massimo Urbani.

Nel 2015 ottiene il Master's degree in improvisation presso l'Università di Göteborg, Svezia, sotto la guida di Anders Jormin. Si è esibito in molti importanti festival in tutto il mondo, fra i quali: Jazz Baltica in Niendorf, Germania; HIFA International Festival of arts in Harare, Zimbabwe; Italjazz in Johannesburg, Sud Africa; Jazz festival in Maputo, Mozambico; MIDEM World music market in Cannes, Francia; Szeczin jazz festival, Polonia; Ystad international jazz festival, Svezia.

Ha suonato con: Bob Mintzer, Luis Bacalov, Nils Landgren, Tullio De Piscopo, Bohuslän Big Band, Orchestra PMJO, Orchestra di Piazza Vittorio, Maurizio Giammarco, Lew Soloff e molti altri.



ANDREA CANDELA

Talentuoso pianista Lucano, si approccia presto alla musica. Inizia lo studio del pianoforte classico preso il Conservatorio, di Potenza "Gesualdo Da Venosa". Ha modo di inizia gli studi jazzistici con il pianista Stefano De Bonis ed in seguito a modo di studiare con Pino Iodice, Barry Harrys, Aaron Park, Dado Moroni. Negli anni partecipa a diversi seminari e masterclass tra cui Nuoro Jazz, Pertosa jazz, Fara Jazz dove vince la borsa di studio. Attualmente residente a Roma, ha la possibilità di suonare con alcuni dei migliori musicisti in circolazione.



VINCENZO FLORIO

Vincenzo Florio contrabbassista romano è attivo da meta’ degli anni ’90 suonando nei più importanti jazz clubs della capitale e jazz festivals tra cui Villa Celimontana, European Jazz Expo, Roccella Ionica, Montalcino Jazz & Wine , Padova Jazz .

Ha registrato nel 2007 il cd “ The Best Thing For You” con il quintetto Atti- Basentini, con il quale ha preso parte all’ Italian Jazz Festival tenutosi a Londra. E‘membro del quintetto di Gege’ Munari e del quartetto di Alice Ricciardi,con cui partecipa al Dubai jazz festival.Nel 2010 con il trio a nome di Pietro Lussu registra “Northern Lights”.

Ha avuto modo di collaborare con: Steve Grossman, Eddie Henderson, Billy Hart, George Garzone, David Binney, Bob Gullotti, Andy Gravish, John Arnold ,Steve Slagle , John Ramsay ,Nico Menci, Adam Pache, Franco Ambrosetti, Fabio Zeppetella,Roberto Gatto,Ettore Fioravanti ,Fabrizio Sferra, Maurizio Giammarco, Jeremy Pelt, Jim Rotondi,Danilo Memoli, Bill Saxton ,Marco di Gennaro, Giovanni Amato,Massimo Faraò ,Steve Turre, Peppe Merolla ,John Farnsworth ,Matt

Renzi ,Gaetano Partipilo, Frank Tiberi ,Ehud Asheire, Alex Hoffman, Flavio Boltro , Rosario Giuliani,Michael Rosen, Rick Margitza, Frank Lacy, Jason Browm , Charles Tolliver ,Vincent Herring,Scott Hamilton,Fabrizio Bosso,Grant Stewart,Emanuele Cisi,Dimirty Baevsky,Pietro Tonolo,Osian Roberts,Dedè Ceccarelli,Danny Grissett,Jeff Williams,

John O'Gallagher,Stephan Huchard ,Eric Reed, Joe Magnarelli, Joe Cohn , John Webber , Greg Hutchinson .



APERTURA PORTE (ore 20.30)

CONCERTO (ore 21.30)

INGRESSO con Tessera Arci

Gratuito

COCKTAIL BAR - Aperitivo - Cena (pasti freddi)



INGRESSO RISERVATO AI SOCI TESSERATI ARCI 2018-2019

Non sei ancora tesserato e desideri farlo a Infunzione?

REGISTRATI online tramite il form

(qui: https://portale.arci.it/preadesione/in-funzione/)

dopo aver letto lo #Statuto dell'Associazione;

RITIRA la Tessera all'ingresso, versando il contributo annuale.

RINNOVI:

Se in passato ti sei già registrato e tesserato a Infunzione,

potrai rinnovare la tua Tessera direttamente all'ingresso, senza doverti registrare di nuovo.

Se invece in passato ti sei registrato presso un altro circolo Arci, per rinnovare la tua Tessera a Infunzione è necessario seguire la stessa procedura di Registrazione dei nuovi soci.



Il costo è di €5 e ha validità da Ottobre 2018 a Settembre 2019

INGRESSO senza tessera Arci

Tessera Arci €5

La Tessera ARCI è valida in tutti i Circoli Arci d'Italia,

e dà diritto a numerose convenzioni!!



Info e prenotazioni:

f.fenati@libero.it

+39 3477196864



Associazione Culturale #InFunzione

Via Pietralata 157 - Roma

#InFunzioneLive



COME ARRIVARE:

http://bit.ly/InFunzione-DoveSiamo



INFO MOBILITA'

Parcheggio in strada

Car sharing by car2go

Scooter sharing by eCooltra Italia

Metro B Pietralata - Atac 211