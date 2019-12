Blowin' in The Christmas al Museo del Saxofono

E' stato inaugurato domenica 8 dicembre, nelle sale del Museo del Saxofono, Blowin’ in the Christmas, un ciclo di eventi musicali per celebrare il periodo natalizio e che vedrà protagonisti alcuni prestigiosi musicisti italiani. Tre concerti domenicali, con ingresso libero fino ad esaurimento posti, realizzati con il patrocinio e la collaborazione dell’Amministrazione della città di Fiumicino nell’ambito del ricco calendario di eventi natalizi Fiumicino Inverno 2019.

La rassegna natalizia al Museo del Sax

Ad aprire la rassegna è stato - domenica 8 dicembre - Lux Brass Quintet con Andrea Rossi e Pietro Crescimbeni alle trombe, Giuseppe Panepinto al corno, Alessandro Cicchirillo al trombone e Fabrizio Della Corte alla tuba. Si prosegue domenica 15 e domenica 29 dicembre con altre performance. Di seguito il programma dettagliato:

DOMENICA 15 DICEMBRE - ore 18.00

Si prosegue con IL CLARINETTO ALL’OPERA del duo Giammarco Casani (clarinetto) e Sara Lacarbonara (pianoforte). Al pari della voce umana, il clarinetto riesce a toccare le corde più intime dell’anima, il suo caldo timbro evoca i personaggi del melodramma e ci proietta all’interno delle pagine più belle dell’opera…

Giammarco Casani è stato primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica di Roma, dell'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, dell’Orchestra da Camera di Mantova, dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese, dell’Orchestra Mozart, dell’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia, dell'Orchestre National du Capitole de Toulose, della Mahler Chamber Orchestra, dell’Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, dell’Orchestra Filarmonica Marchigiana, dell’Orchestra Filarmonica Toscanini, dell’Orchestra Filarmonica della Calabria e dell’Orchestre National de France.

Ha suonato sotto la direzione di Yuri Ahronovitch, Claudio Abbado, Antonio Pappano, Semyon Bychkov, Othmar Maga, Andris Nelson, Yang Yang, Diego Matheuz, Anton Nanut, Yeruham Scharovsky, Yu Feng, Filippo Arlia, Sesto Quatrini, Gabriel Chmura, Julian Kovatchev, Ivan Ciampa, Giampaolo Bisanti, Vladimir Jurowsky, Juraj Valčuha. Dal 2015 è Primo Clarinetto della Ningbo Symphony Orchestra e della National Opera House di Pechino, consigliere artistico per Selmer Paris e strumentista ufficiale Vandoren.

DOMENICA 29 DICEMBRE - ore 18.00

E’ poi la volta di MOVIE & ITALIAN SONGS, un raffinato progetto musicale con Stefano Indino (fisarmonica), Alessandro Golini (violino) e Paolo Batistini (chitarra). Tre Musicisti eclettici e talentuosi che vantano collaborazioni importanti con artisti come Massimo Ranieri, Fiorella Mannoia, Gianni Togni, Nicola Piovani, Giorgio Albertazzi. Un repertorio variegato dalle colonne sonore degli autori classici italiani come Rota, Piovani e Morricone ai tanghi passionali di Astor Piazzolla e Richard Galliano…

Il Museo del Saxofono gode del Patrocinio di Comune di Fiumicino ed Ambasciata del Belgio ed è sponsorizzato da Selmer Paris (Francia), Borgani (Italia), Eppelsheim (Germania), BCC Roma, International Woodwind (Usa), J'Elle Stainer (Brasile).

Suoi partner sono le Farmacie Comunali Fiumicino, ProLoco Fregene-Maccarese, Complesso L’Oasi e Anipo (Francia).