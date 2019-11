Black Weekend 2019, Fashion Art Fair

Nuovo appuntamento per Fashion Art Fair!



Torna l’appuntamento mensile di Fashion Art Fair con il "BLACK WEEKEND" che ha come obiettivo la valorizzazione dei brand presenti, tutti rigorosamente Made in Italy, con le nuove collezioni, pensate per la stagione Autunno Inverno 2019/20.

A NATALE REGALA IL MADE IN ITALY!



Vi aspettiamo il 30 Novembre e il 1 Dicembre

h. 11:00 - 20:00

a SpazioCima in Via Ombrone, 9 Roma

tel. 06 85302973 - 3429923606

info@spaziocima.it

INGRESSO LIBERO



Brand presenti:

Máimía

Le Dudù

Le cose di Ele gioielli artigianali

Federica Berardelli

Cristina Chiari progettogioiello

DEMODE’ Atelier Sartoriale di Sara Lanzoni



Máimía

Dalla creatività e dalla personalità multisfaccettata di Marta Mantuano e Milena Giovannetti, nasce del 2011, il brand romano “Máimía”.

La collezione Máimía A/I 2019-2020 è caratterizzata dall’utilizzo di tessuti mescolati tra loro: pizzo, seta, viscosa e lana, ecopelle, adatta a tutte le ore del giorno e della notte ed a tutte le vestibilità.



Le cose di Ele gioielli artigianali

Dalla creatività della designer Eleonora Corsi nasce "Le cose di Ele", dal settembre 2014, le proposte bijoux si sono arricchite di nuove collezioni, sempre e solo disegnate e lavorate artigianalmente, usando, per la loro realizzazione, la tecnica della fusione a cera persa.

La nuova collezione A/I 2019-2010 è "Origine e divenire".



Le Dudù

Le Dudù di Enrica Simion presenta collezioni di scarpe colorate ed accattivanti adatte per ogni situazione, dal giorno alla sera, ai party più scintillanti.



Federica Berardelli

Le borse e gli accessori da lei firmati nascono da un costante studio, da un’instancabile passione e dalla cura personale di ogni dettaglio del processo creativo e produttivo. Le creazioni, tutte rigorosamente MADE IN ITALY, sono realizzare con pellami pregiati provenienti da grandi concerie italiane. Il risultato sono prodotti lussuosi ed esclusivi, pezzi unici studiati per una donna cosmopolita, dotata di forte personalità e fuori dagli schemi. A caratterizzare la vocazione sperimentale e innovativa del brand, intervengono gioielli e dipinti, frutto di collaborazioni nate con designers ed artisti italiani.



Cristina Chiari progettogioiello

Bijoux e gioielli realizzati con la tecnica della cera persa e della stampa tridimensionale. Tutto creato su disegno e in costante ricerca di pietre con tagli esclusivi.



DEMODE’ Atelier Sartoriale di Sara Lanzoni

Abbigliamento su misura e accessori di qualsiasi genere nascono dalla creatività di Sara, che ama creare oggetti unici e perfetti per ogni tipo di personalità.

Dopo aver studiato all'accademia di altamoda ed aver partecipato ad innumerevoli corsi e stage in Italia e all'estero ho aperto un mio atelier dove realizza abiti su misura e accessori di qualsiasi genere.