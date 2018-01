Black Snake Moan live a Le Mura

Il suono contemporaneo della scena #Psych mescolato con la magia ancestrale del Blues. Il risultato è una gran bella storia che porta il nome di BLACK SNAKE MOAN-One Man Band, uomo orchestra capace di stravolgere la scena musicale italiana.

Nel 2017 ha fatto incetta di premi su scala regionale e nazionale, tra cui: Arezzo Wave Best Lazio, Best Sound Arezzo Wave Love Festival, Mei Superstage. Presenza importantissime anche all'estero come Il Mama Parigi e di recente, ESNS Eurosonics in Olanda. Play Loud”, il nuovo appuntamento mensile del venerdì curato da #MojoStation, presso Le Mura - Live Music Bar, opsita Black Snake Moan, one man band atipico, con radici stilistiche primordiali che fioriscono in sperimentazioni sonore pregne di un sapore intenso e dal fascino arcano. Radici profonde che profumano di Delta Blues e che si intrecciano con un’ispirata vena psichedelica.

Un connubio trascendentale che ha dato vita all’album ‘Spiritual Awakening’, uscito nel Febbraio 2017, nato sotto il segno del riverbero e che accompagna l’ascoltatore in un viaggio interiore scandito da ritmiche tribali ed echi ancestrali, tra misticismo sciamanico e spiritualità naturalista. Una serata imperdibile.