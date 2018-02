Black Mamba in Concerto al CrossRoads

I Black Mamba sono una rock band viterbese prevalentemente al femminile, composta da: Irma Mirtilla (chitarra e voce), Cecilia Nappo (basso), Federico Maragoni (batteria).

La band propone un vero e proprio spettacolo musicale e visivo: due ore di classici del rock dagli anni '70 a oggi (Led Zeppelin, Deep Purple, Foo Fighters, Muse, System of a Down, Guns N' Roses...) e qualche brano estratto dall'ultimo album Heritage.

I Black Mamba hanno suonato in più di centocinquanta concerti in tutta Italia e hanno condiviso il palco con alcuni musicisti internazionali, ad esempio: Blaze Bayley (ex Iron Maiden Singer.), John Macaluso, Carl Palmer, Braido e altro ancora.

La band è sponsorizzata da Vater Drumsticks, Mezzabarba / Masotti guitar heads, ATS bass heads, IQS bass/guitar strings, Dolphin's sound pedals and Esseti Picks.