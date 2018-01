Black Latin Friday Night

Lo storico locale di Ciampino, noto per essere tra le discoteche più grandi di Europa specializzato in serate dai ritmi latini ed in particolar modo incentrato sulle sonorità cubane, si rinnova puntando sulla qualità degli ospiti che calcheranno il palco del Palacavicchi.

Questo venerdì sarà Mireisi Muchuli Morales, la prima ballerina del "Conjunto Folklorico Nacional de Cuba". Il Conjunto è una compagnia fondata nel lontano 1962 con lo scopo di recuperare alcune manifestazioni della tradizionale cultura popolare cubana che vertono principalmente intorno la musica afro-cubana, esportandola verso le Americhe,Europa fino all'Africa e l'Asia, vincendo numerosi premi nazionali e internazionali.

A seguire ben sei djs si susseguiranno durante la notte, da Mep da Hipster, alla Noche de Cuba, El Tiburon Blanco e altri ancora.



Proma donna Free Entry fino alle 23:00

Ingresso donna 7,00 €. C/C

Ingresso uomo 10.00 €. C/C

alle 24:00 pizza omaggio per tutti per inaugurare la nuova stagione Palacavicchi.

Possibilità di cenare

Info e prenotazioni: 324/8215549

https://www.facebook.com/PalaCavicchisalsa/

www.palacavicchieventi.com