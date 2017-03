Black heart procession a Locanda Atlantide

Martedi 7 Marzo 2017 Init & Locanda Atlantide presentano: the BLACK HEART PROCESSION in concerto nel tour dove suoneranno tutto il primo album "ONE" a distanza di 20 anni dalla sua uscita La più grande formazione contemporanea che è riuscita a dar sinfonia alla sofferenza, generando un IndieRock/ PostRock che ondeggia malinconicamente tra vari generi, disegnando musicalmente emozioni forti e trascendentali, scatenandosi nella sperimentazione. (Maria Logroio) support: WORLD'S DIRTIEST SPORT, il progetto di KEVIN BRANSTETTER leader dei TRUMANS WATER http://www.facebook.com/ WorldsDirtiestSport Bandcamp: http: // worldsdirtiestsport. bandcamp.com/ Prenotazione biglietti* https://www.eventbrite.it/e/biglietti-black-heart-procession-30776261627 biglietto 20 eu / *18 eu * riduzione di 2 eu per i primi 100 che prenoteranno il biglietto. Segui il link su questo evento e sulle pagine Init e Initroma info sul costo d'ingresso: Comunichiamo che il biglietto d'ingresso della data romana del tour è leggermente più alto delle altre città, in cui suonerà il gruppo. Questo dipende dal cachet per l'esibizione, che per la data di Roma è più elevato delle altre date italiane.