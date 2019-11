"Happy Black Fridays" da GranRoma: il carnet di buoni spesa lo paghi la metà

GranRoma parla al plurale, non di Black Friday, ma di "Happy Black Fridays". Sì, perché il venerdì degli sconti da capogiro nel centro commerciale alla periferia est di Roma non è solo uno. La possibilità di acquistare in modo conveniente è iniziata i primi di novembre e le occasioni continuano tutti i venerdì fino al 29, giorno ufficiale del Black Friday 2019.

Black Friday da GranRoma: come funziona

Tutti i venerdì, dalle 17 alle 20, con uno scontrino di almeno 10 euro, i clienti ricevono un carnet di buoni spesa del valore di 50 euro al costo di 25 euro. Basta presentarsi al desk in galleria in possesso dello scontrino. Il carnet di buoni è così composto:

1 buono da € 5 spendibile nei bar e da Pam City

3 buoni da € 5 spendibili per ristorazione e servizi

3 buoni da € 10 spendibili negli altri negozi del centro, esclusi i precedenti

Black Friday, gli sconti di venerdì 29 da GranRoma

Solo venerdì 29 Novembre, in occasione del Black Friday, si potrà acquistare il carnet di buoni senza presentare lo scontrino. E, attenzione, perché i buoni sono spendibili anche a Black Friday terminato, precisamente dal lunedì al venerdì, fino al 15 dicembre in tutti i negozi aderenti.

Per avere maggiori dettagli su Happy Black Fridays da GranRoma, visita il sito ufficiale del centro commerciale: https://www.granromagranshopping.it/evento/happy-black-friday/