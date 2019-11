Black Friday 2019 a Castel Romano: gli sconti da non perdere

Il Black Friday raggiunge outlet e centri commerciali della Capitale e dei suoi dintorni. Il 29 novembre è il giorno "X", ma - nella maggior parte dei casi - gli sconti continuano per tutto il primo weekend di dicembre.

Come nel caso di Castel Romano. Nell'outlet alle porte della Capitale,è arrivato l’evento dello shopping più importante dell’anno. Dal 27 novembre al 2 dicembre, tantissime le offerte su abbigliamento, accessori per la casa, piccoli elettrodomestici, da non perdere.

Se vuoi aggiudicarti risparmi ancora più grandi su tantissimi must-have firmati nei negozi di Castel Romano, non puoi perderti il Black Friday. Promozioni incredibili su un’infinità di grandi firme. E con il Natale alle porte, il Black Friday è l’occasione perfetta per sfoltire la tua lista dei regali da mettere sotto l'albero, acquistando prodotti griffati e di ottima qualità ad un prezzo ridotto.

Scopri qui tutti i negozi di Castel Romano Designer Outlet che aderiscono al Black Friday 2019.