Bla Bla live a L'Asino che vola

SCOOPPIATI DIVERSAMENTE BAND Il gruppo integrato, composto da disabili e non, in concerto a L'Asino che vola Giovedì 8 giugno la Scooppiati Diversamente Band sarà in concerto a L'Asino che vola (Via Antonio Coppi 12/D, Roma) con il Bla Bla Live e torna su quel palco dopo la vittoria della prima fase del Premio Incanto. Ospite Alice Clarini e una mostra fotografica intitolata "Diverso, da chi?" di Alessandro Ziantoni. La Scooppiati diversamente band è un gruppo musicale integrato, composto da ragazzi disabili e normodotati, accomunati da una grande passione per la musica. Passione che li vede protagonisti di un progetto sociale che utilizza l'arte come canale d'inclusione sociale. Il gruppo è nato 5 anni fa, ispirato da quanto sancito nell'art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e si è concretizzato come evoluzione di un percorso nato nella Cooperativa Sociale H-AnnoZero onlus di Roma, che da oltre 30 anni, si occupa di assistenza alle persone disabili a 360 gradi. La band ha collaborato con artisti del calibro di Francesco Pannofino, Enrico Ruggeri, Simona Molinari, Riccardo Sinigallia, Fabrizio Bosso, Alessandro Benvenuti, Orchestraccia. Nel 2017 si è aggiunta all'attuale formazione la giovane cantautrice romana Vanessa Casu, nota al pubblico per la sua partecipazione a X Factor 10. https://www.youtube.com/watch?v=bQBAxl6_kvs Il futuro? È tutto da scrivere e infatti lo stiamo scrivendo... (intervista a La Repubblica) Non importa che siano sinfonie di Bach o canzoni di Eros Ramazzotti, l'importante era coinvolgere ragazzi e adulti con difficoltà e renderli partecipi di un progetto che li veda al centro dell'iniziativa (intervista a Il Corriere della Sera) Dalle ore 20.00 cena con menù alla carta + concerto Dalle ore 22.00 ingresso 5 euro con consumazione inclusa Per prenotazioni (Cene e Tavoli): 3382751028 - 3298222824 - 067851563 o info.lasinochevola@gmail.com http://www.scooppiati.it/ - https://www.facebook.com/scooppiati/ Ufficio Stampa: Samantha Suriani (sam.suriani@virgilio.it)