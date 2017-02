Mercoledì 01 Febbraio 2017 h 22:00 Bjørn Solli Trio - "Reviviscence" Nato in Norvegia, Bjørn Solli ha vissuto negli ultimi anni fra Oslo e New York, conosciuto su tutti e due lati dell'oceano come un chitarrista e compositore di grande valore artisticamente. Aver realizzato uno stile tutto suo a questo punto, è stato influenzato inizialmente da Lennie Tristano per il suo concetto della melodia e il ritmo e da George Benson per il suo approccio e suona allo strumento. Bjørn collabora spesso con il grande sassofonista iconico, Seamus Blake (presente su due dei dischi che Bjørn ha registrato come leader), e anche con musicisti del calibro di Ingrid Jensen, Bill Stewart, Clarence Penn, Matt Penman, Rodney Green, Jaleel Shaw e Will Vinson, per citarne solo alcuni. Per questo tour, Bjørn viene in Italia per la presentazione del suo nuovo disco, registrato in Norvegia insieme con il batterista Adam Pache, intitolato "Reviviscence". Il trio propone un repertorio delle composizioni del leader assieme a qualche standard arrangiato dal disco. Di Roma, Luca Fattorini è indubbiamente uno dei giovani bassisti più prominenti in Italia. Aver studiato con Reuben Rogers, Larry Grenadier e Ben Street, Luca viene chiamato adesso come sideman nei gruppi di Lorenzo Tucci, Roberto Gatto, Rosario Giuliani e Alice Ricciardi. Ha anche suonato insieme con Logan Richardson, Dave Kikoski, Nir Felder, George Garzone e Rick Margitza. Adam Pache, nato in Australia, è cresciuto musicalmente a New York sotto la direzione dei maestri Greg Hutchinson, Carl Allen e Rodney Green. Un residente stabile in Italia da alcuni anni, Adam ha suonato con una lunga lista di musicisti stellare come Lee Konitz, Clark Terry, Steve Grossman, Jeremy Pelt, Diane Schuur, Eric Reed, Carla Bley, Gary Smulyan, Steve Swallow e adesso fa una parte dei gruppi attuali dei grandi sassofonisti italiani, Emanuele Cisi e Francesco Cafiso. Bjørn Solli - Chitarra Luca Fattorini - Contrabbasso Adam Pache - Batteria Cena à la carte a partire dalle 19.30 Inizio concerto ore 22.00 € 20,00 inclusa la prima consumazione per assistere al solo concerto Via Gregoriana 54/a - Roma +39 066796386 +39 3278263770 booking@gregorysjazz.com http://www.gregorysjazz.com/concerti/bjorn-solli-trio-reviviscence-01-02-2017/