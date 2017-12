Björk in concerto a Roma: il live alle Terme di Caracalla

Björk in concerto a Roma: c'è l'ufficialità. La stagione di Caracalla 2018 si arricchisce del concerto straordinario che Björk terrà nello scenario delle antiche Terme mercoledì 13 giugno alle 21.

Björk: magnetica figura della musica contemporanea

Magnetica figura della musica contemporanea, l’islandese Björk Guðmundsdóttir, meglio nota come Björk, ha esordito appena undicenne nel lontano 1977 e da allora ha intrapreso uno dei percorsi più originali della scena musicale internazionale. Sempre fedele a un’idea di ricerca estremamente personale, non ha mai reciso il legame con la propria terra d’origine diventando l’icona più nota del suo paese, al punto che il premier David Oddsson si è spinto a sostenere che "Björk ha fatto molto più della maggior parte dei suoi connazionali per rendere famosa l'Islanda".

Björk in concerto a Roma

Fin dagli inizi Björk ha coniato uno stile immediatamente riconoscibile e al tempo stesso eclettico, coniugando generi tra loro diversi come la musica elettronica, il rock, il jazz e la musica classica, mescolando in maniera mirabile pop e avanguardia. La sua immagine continuamente mutevole si è espressa non solo in dischi ormai classici ma anche in videoclip discussi e originali, oltre che in affascinanti live dal forte impatto sensoriale. Ogni suo concerto è infatti un’esperienza che va oltre la pura esibizione dal vivo, e in questo senso un luogo magico come le Terme di Caracalla rappresenta la cornice ideale per una personalità tanto carismatica e sempre pronta a sperimentare. La data del 13 giugno è inoltre l’occasione per riprendere il discorso inaugurato nel 2001, quando l’artista si esibì proprio al Teatro dell’Opera di Roma in un concerto rimasto indelebile nella memoria del pubblico.



Nel 2010 l’artista ha ricevuto il Polar Music Prize dall'Accademia Reale di Musica Svedese. Nell’occasione la giuria sottolineò come “per la sua musica e i suoi testi profondamente personali, i suoi precisi arrangiamenti e la sua voce unica Björk ha lasciato un segno indelebile nella musica pop e nella cultura moderna in generale e ha introdotto nella musica popolare un temperamento artico, mostrando come esso possa essere ricco di passione ed esplosivo”.



“Ancora una volta con la presenza davvero eccezionale di Björk – ha dichiarato il sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma Carlo Fuortes – la nostra programmazione estiva si apre ai diversi linguaggi della musica contemporanea, oltre che all’opera lirica e al balletto. Dopo Bob Dylan, Elton John, Neil Young e molti altri artisti applauditi negli scorsi anni, tornerà a Roma la grande artista islandese che dal 2015 non si esibiva nella nostra città. Quest’estate con Björk torniamo a proporre l’eccellenza musicale destinata al grande pubblico di Carcalla in un concerto unico che farà rivivere lo spazio straordinario delle antiche Terme”.Il concerto è in coproduzione con DNF Live e Just Music Festival.