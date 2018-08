Bizarre: 100 Years of Music. Un evento fuori dal comune, innovativo, in una location straordinaria, dove passato e futuro convergono e si fondono in un presente senza tempo.

I partecipanti diventano attori protagonisti della serata, esibendo il loro estro con un outfit ricercato ed eccentrico. Cento anni di musica, dalla Belle Époque ai giorni nostri, in un mélange che sovrappone innumerevoli sonorità.

Bizarre è un inno alla stravaganza e alla creatività. Esplorate la vostra fantasia. Ispiratevi alle feste e ai vestiti anni '20, al grande Gatsby, alle atmosfere decadenti di Blade Runner o a quelle futuriste del dancing bar di Mute di Duncan Jones. Ricreate i look surreali di David Bowie o quelli trasformisti di Madonna o Lady Gaga. Rivisitate il rigore edoardiano o lo stile gothic-rock berlinese. Viaggiate nella Londra dei mod o dei punk. Hippie o teddy boy, cyberpunk o smoking. Seguaci ipertecnologici della scena musicale Industrial o EBM.

Spaziate dall'austera eleganza vittoriana di fine '800 alla sperimentazione degli anni '60 del XX secolo, fino alle trasfigurazioni di Marilyn Manson. Non limitatevi a indossare un vestito: diventate il vostro vestito, quello che più rappresenta la vostra essenza.

Bizarre: oltre l'immaginazione.

La Santanera è un'oasi di pace immersa nel verde all’interno del parco naturale di Veio, con migliaia di piante di diversa specie, frutto della contaminazione tra cultura messicana e mediterranea.

Music Selection by

DJ Xushana

Tiziano Rizzuti