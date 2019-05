Birròforum, la più grande festa della birra artigianale e del cibo da strada

Sta per tornare a Roma il più grande Summer Festival della birra artigianale e del cibo da strada: Birròforum 2019 aprirà i battenti giovedì 27 giugno per chiuderli domenica 30.

Un modo tutto nuovo di vivere l'estate in città che sarà allestito al Parco di Tor di Quinto. Un market itinerante e non solo, dove stilisti, ricercatori di vintage, artigiani possano esprimere le propria creatività attraverso spazi espositivi come se fossero botteghe temporanee nei vari quartieri della città.

Il Summer Festival Birròforum firmerà una partnership con una delle più importanti organizzazioni di market itineranti portando artigianalità, qualità, filosofia del riuso, ma soprattutto valorizzazione del territorio nazionae attraverso i giovani creativi e il made in Italy.

Giochi di ruolo a Birròforum

Il Summer Festival dedica anche una serie di appuntamenti a tutti gli appassionati di giochi di ruolo. Mondi fantastici, che coinvolgono i partecipanti in situazioni uniche e inaspettate.

Corsi di cucina

Previsto anche un calendario di appuntamenti gratuiti dedicati a chiu non vuole mai smette di imparare divertendosi. Corsi di cucina e laboratori tenuti da una delle più importanti scuole di Roma.

E, ad animare ulteriormente il parco di Tor di Quinto saranno attività per bambini, street food, birra & mixology, concerti e tanto altro.

Qui la pagina Facebook di Birròforum per restare aggiornati sulla manifestazione.