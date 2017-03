I love Puglia: Birranova a Inofficina. Inofficina, the House of craftbeer and cafèracer, via Mesula 12 Roma, presenta: ''I love Puglia'' serata di dedicata al birrificio pugliese Birranova. Maestro di cerimonia il mastro birraio Donato Di Palma.

Ai rubinetti: Novapills (Pills); Abboccata (Strong Ale);Linfa (Golden Ale); Check Point (India Pale Lager, con luppoli tedeschi e americani); Ruffiana (Triple con vinacce di bianco d'Alessano);Black Revolution (Smoked IPA); Negramara extra (double IPA); Margose ( Gose salata con acqua di mare)