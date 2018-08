Birriadi: il primo birra contest al Parco Cinque Sensi

Le Birriadi 2018 danno il via alla prima giornata nel bosco del Parco Cinque Sensi interamente dedicata alla birra, con tanti giochi e contest in puro stile nordico.

Birriadi al Parco Cinque Sensi

Tra gli highlights: raggiungi la tua birra frenato da un mega elastico, riconosci le bottiglie, trasporta di corsa la tua cassa di birra tra gli alberi nel bosco. Misurati con tutti e raggiungi il tuo premio. Rifocillati con arrosticini e salsicce alla brace, griglia la tua personale bruschetta. Una giornata a tutta birra e divertimento assicurato con musica acustica dal vivo.

Il programma della giornata

Dalle 10:00 alle 13:00 - percorso a piedi scalzi nel bosco e pane al bastone cotto sul braciere a terra;

Dalle 13:00 alle 14:00 - pranzo (1 birra a testa, una salsiccia, 4 arrosticini, pane) con zona bruschetta fai da te. Si griglierà tutto il giorno per chi vuole salsicce e arrosticini extra;

Dalle 14:00 alle 15:00 - Contest di corsa con la cassa di birra tra gli alberi;

Dalle 15:00 alle 16:00 - Bungee Bier, corsa con l'elastico alla conquista del boccale di birra;

Dalle 16:00 alle 17:00 - Torneo di Bier Pong;

Durante tutta la giornata è possibile cimentarsi nei giochi fissi a tema birra.

Per le famiglie, lo staff del Parco Cinque Sensi ha preparato, come sempre, tante attivita a tema bosco.

E' obbligatoria la prenotazione



Per informazioni:

Mobile: 3737268957

Email: benvenuti@parcocinquesensi.it