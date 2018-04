Birre, street food e relax: 1 maggio a Casa Ritual

Ritual Lab presenta il 1 Maggio a Casa Ritual. Nelle due settimane precedenti alla data della festa verranno infustate: La Bock, Amarillo Pils, Nerd Choice, Holy Haze, Ritual Pils, Double Super Lemon Ale, Tupamaros e una sorpresa luppolata che non vi lascerà delusi.



Quindi tutto pronto per il 1 maggio a Casa Ritual. Un grande prato verde in mezzo alla natura; 15 spine di birra Ritual Lab fresca fresca; un corner dedicato a birre estere (bottiglia); Local Street Food; Tanta Tanta musica e relax.