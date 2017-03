Birre, mieli e formaggi da Agrilab

Birre, mieli e formaggi. Sabato pomeriggio Agrilab apre le porte dell'azienda agricola per una degustazione guidata unica: le tre birre proposte in abbinamento a tre differenti mieli e tre formaggi per un'esperienza organolettica unica.

Orario dalle 17 alle 19, costo 15€.

Info e prenotazioni al 3468230921 - Silvia