Birre di strada al festival Bajocco

Birre artigianali e artisti di strada in un unico grande evento



Dall’ 8 al 10 settembre 2017, ad Albano Laziale, nell’ambito del Bajoccofestival Albano Laziale Artisti di Strada, uno dei più importanti eventi nazionali dedicati al teatro ed alla musica, si svolgerà Birre di strada.



Il titolo della manifestazione brassicola richiama esplicitamente la dimensione di strada del Festival Bajocco, che nell’ultima edizione ha visto la presenza nel comune di Albano Laziale di più di centomila persone che hanno seguito i numerosi eventi musicali di spettacolo che si sono avvicendati nella città.



Birre di strada si svolgerà all’ aperto, saranno presenti birrifici nazionali e internazionali nella piazza centrale intorno a cui quest’anno ruoterà il Festival Baiocco, Piazza Pia, all’ingresso di Albano Laziale, luogo di ospitalità dell’area food.



Accanto agli stand dei birrifici artigianali, sarà ospitato il meglio dello street food e del farm food, Verrà allestita un’ area attrezzata a disposizione dei clienti per il consumo al tavolo di birra e cibo.

Nel corso della manifestazione si avvicenderanno numerose esibizioni di artisti che occuperanno lo spazio urbano intorno a piazza Pia dalle ore 21.00 alle ore 2.00.



Domenica 10 settembre apertura fin dalle ore 11 in occasione del Concorso Dolce Bajocco con la partecipazione straordinaria dello Chef Hirohiko Shoda al Mercato Contadino Castelli Romani



La città si trasformerà in un animato e colorato teatro a cielo aperto dove si incontreranno acrobati, giocolieri, musicisti, clown, sapienti e abili manipolatori di gesti senza tempo. Musica, grandi esibizioni circensi, strepitose evoluzioni acrobatiche, esilaranti spettacoli e raffinate performance, colori e passioni mescolati dalla magia dell’arte di strada.



Il Bajocco Festival Artisti di Strada ha ottenuto il Premio “Meraviglia Italiana”, riconoscimento assegnato a “manifestazioni e ai siti di particolare, straordinario e alto valore culturale.

#festivalbajocco #birredistrada