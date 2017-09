Birre a caduta dalla botte all'Oktoberfest King

Anche quest’anno come ormai da consuetudine il King Arthur, da sabato 16 Settembre a domenica 1 Ottobre, si trasformerà in una meravigliosa taverna della profonda Germania, con fiumi di birra artigianale appena arrivata dalla Franconia e piatti tipici della cucina bavarese.

King Arthur

Potrete trovare Leberkase, Stinchi di prosciutto, Currybockwurst, fantastici strudel fatti in casa e tantissime altre leccornie tipiche della cucina teutonica.



Per quanto riguarda il lato birrario, quest’anno alle spine ci sarà una birra della Franconia amata da molti: la MONCHSAMBACHER LAGER prodotta da BRAUEREI ZEHENDNER.

A questa meraviglia saranno accostate di tanto in tanto delle splendide Rauch, freschissime, arrivate appositamente dai migliori microbirrifici della Franconia.

I microbirrifici in Franconia sono realtà locali, con una produttività bassissima in grado di soddisfare a malapena la grande richiesta locale. Le birre prodotte sono birre non pastorizzate, non filtrate, vive, da consumarsi in fretta.

Birre a caduta dalle botti

Per la serata inaugurale di sabato e ogni venerdì e sabato avrete la possibilità di gustarvi al grido di O'Zapft is! In dialetto bavarese, traducibile come "È stappata!": favolose e freschissime birre spillate con il metodo tradizionale a caduta direttamente dalla botte.