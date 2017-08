Birre dal Basso: il festival indipendente della birra artigianale

Torna per il terzo anno consecutivo Birre Dal Basso: il più grande Festival Indipendente della Birra Artigianale con tante novità e la stessa propensione culturale e sociale: diffusione dei saperi, accessibili a tutt*, e convivialità attraverso molteplici espressioni artistiche, dalla musica al teatro.

Birre Dal Basso: birrifici e produttori

Ecco l'elenco di tutti i produttori, tra Microbirrifici, Agribirrifici, Birrifici Sociali, Brewpub e Beer Firm, di Birra Artigianale presenti a Birre Dal Basso 2017 Festival Indipendente Birra Artigianale:

Brasserie fantome - Vallonia/Belgio

Luppolajo Agribirrificio - Mantova

SPENT Brewers Collective - Berlino/Germania

AzadìBeer - Kurdistan/Italia

Br'hant Birra Artigianale - Potenza

Lunanera - Brindisi

Birra La Comune - Roma

Schiumarell - Birrificio sociale - Bologna

Acrobax Birrificio Sociale - Roma

CSOA Forte Prenestino Birrificio Sociale - Roma

Birrificio Math - Firenze

Birrificio del Vesuvio - Napoli

Birstrò - Roma

Agrilab Campagnano - Roma

Fermenti Sociali - Bologna

Malatesta - Il Birrificio Artigianale di Lecce - Lecce

Birrificio LA DAMA - Roma

Il programma di Birre dal Basso

VENERDI 15 SETTEMBRE

h. 16:00 – 19,00 ▸ DEGUSTAZIONI GRATUITE delle BIRRE ARTIGIANALI [a seguire vendita diretta]

h. 21.00 ▸ TONY CLIFTON CIRCUS

h. 23:00 ▸ concerto dei BAMBOO

a seguire ▸ Renoize Project Studios Sound System DJSET

DURANTE LA GIORNATA:

▸ alla La Lunfarda dei Saperi & Sapori- vineria,birreria at Acrobax ex-cinodromo dalle 19.00 alle 20.00 “Tour (in gruppo) di degustazione guidato”. Attraverso un percorso ragionato, un esperto condurrà i partecipanti all’assaggio di differenti tipologie di birra (no brand), accennando alle basi delle tecniche di degustazione.

▸ ambientazioni sonore a cura di dj Han Zel from SALAROSSA

SABATO 16 SETTEMBRE

h. 13.00 – 17.00 ▸ DEGUSTAZIONI GRATUITE delle BIRRE ARTIGIANALI [a seguire vendita diretta]

h. 17.00 ▸ Niño Maravilha Arte di Strada

h. 19.00 ▸ Chien Barbu Mal Rasè Arte di Strada

h. 22.00 ▸ Concerto dei Pink Puffers Brass Band

h. 23.00 ▸ Concerto dei Funkin' Donuts

a seguire ▸ Tommy TheRebel DJSET

DURANTE LA GIORNATA:

▸ Workshop alle 17.00 (gratuito su prenotazione per email a birredalbasso@gmail.com) “Come Coltivare i Luppoli in Italia”

▸ Cotta pubblica nel Birrificio Popolare di Acrobax di una ricetta collettiva di HomeBrewers

▸ ambientazioni sonore a cura di dj HANZEL from SALAROSSA

Durante il Festival saranno presenti stand di Ristorazione e StreetFOOD Vegan e nonVegan