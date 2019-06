Birre da spiaggia, beach party "a tutta birra"

Domenica 9 giugno il litorale è pronto a trasformarsi in un "Beach party a tutta birra" per presentare l'evento "Birre da spiaggia" sul litorale romano.

Al Marine Village, a un passo dal Villaggio Tognazzi, 8 pub romani e laziali allestiranno una festa in spiaggia lunga 12 ore, portando una selezione di oltre 30 birre artigianali da poter sorseggiare in riva al mare.

Il Marine Village metterà a disposizione i suoi spazi, le sue aree verdi vi aspettano per una festa in spiaggia di 12 ore portando una selezione di oltre 30 birre artigianali da sorseggiare in riva al mare o sfruttando la struttura di oltre 3.000 mq con aree verdi, campi da beach, ping-pong, biliardini e un area barbecue dedicata.

Il programma di "Birre da spiaggia"

Si inizia alle 11. L'evento è ad ingresso gratuito

Le birre artigianali proverranno dai seguenti birrifici di Roma e del Lazio:

Beerfellas beerstribution

Brasserie 4:20

Brado

Pub Du' Pinte

FreakOurPub

Beerbaccione

Wunder Kaffee

Pirati Pub

