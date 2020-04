sTappiamoci in casa, grande aperitivo virtuale con Pio e Amedeo

Sabato 4 aprile, ore 19. Questo l'appuntamento per partecipare al grande aperitivo virtuale organizzato da Birra Peroni.

L'azienda scende infatti a sostegno dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) lanciando un grandissimo evento virtuale che coinvolgerà tutta l’Italia: si tratta di #sTappiamociacasa, l’aperitivo social organizzato per sostenere le famiglie più bisognose in questo momento così difficile per il Paese e per il mondo intero.

Basterà connettersi alla pagina Instagram del Brand e sul profilo del duo comico Pio e Amedeo ci sarà un grande brindisi live per sostenere l’Associazione Nazionale Comuni Italiani con il fondo per l’emergenza alimentare a sostegno delle famiglie più bisognose attraverso buoni spesa.

A sostenere il progetto ci saranno appunto, come testimonial d’eccellenza, Pio e Amedeo che dal loro account Instagram e da quello della Bionda più amata d’Italia lanceranno il brindisi d’inizio di questo grande momento di solidarietà e di comunità, portandosi dietro la loro simpatia dirompente.

Come partecipare all'aperitivo virtuale con Pio e Amedeo

Per partecipare basterà collegarsi alla pagina @birra_peroni o a quello di @pioeamedeo83 e assistere alla diretta partecipando al grande aperitivo virtuale. Per ogni partecipante che si collegherà allo streaming Birra Peroni donerà il valore di una birra per una somma totale di 100.000€ da devolvere all’ANCI per l’Emergenza Alimentare.

L’evento rientra in una serie di iniziative solidali della campagna “Birra Peroni ChiAma l’Italia”, creata proprio per sostenere l’Italia, le sue attività e le sue produzioni in momenti di particolare emergenza e criticità.