Tutti pronti per far baldoria, tornare bambini e divertirsi innocentemente: da Pintarè c'è Birra in Maschera. Un modo per staccare con la testa dal casino della settimana. Per questo Pintarè ha organizzato una festa in maschera durante la quale verranno offerte frappe e castagnole per tutta la serata.

Anche in occasione di questo "strambo" evento - informa lo staff - sarà possibile fare il birra no stop! Inoltre alla maschera più bella sarà premiata con un buono sconto del 40% sfruttabile entro l'anno 2017.