Birra Gladiatore: visita guidata del birrificio. Da lunedì 6 marzo a venerdì 10 marzo potrai visitare l'impianto di produzione della Birra Galdiatore e incontrare il mastro birraio. Nel corso del tour ovviamente si potranno degustare le birre prodotte in loco. Un'iniziativa che rientra in quelle della Settimana della Birra Artigianale.



Per la visita guidata del birrificio prenotazione obbligatoria inviando una e-mail a info@birragladiatore.it