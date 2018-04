Birra Del Borgo meets Outdoor Festival. Musica, arte urbana e birra si intrecciano per dare vita a nuove e insospettabili forme. Birra del Borgo incontra Outdoor, il festival della cultura metropolitana.

Dalle 12.00 alle 21.00 andrà in scena RE(THINKING)ART: in questa occasione Birra del Borgo sarà il catalizzatore di nuove esperienze creative e ancora una volta immaginerà la birra in contesti insoliti, celebrando un legame non così scontato: quello tra birra ed arte.

Possono linguaggi diversi intrecciarsi per creare qualcosa di unico e avanguardistico? Che resti come “patrimonio” di domani? Birra e nuove forme espressive si fonderanno nella rappresentazione su tela del lettering artist Daniele Tozzi, in arte Pepsy.

Una live performance dedicata al logo di Birra del Borgo, la torre che campeggia sulla collina vicino a Borgorose, il piccolo paese al confine tra Lazio e Abruzzo che ha visto la nascita del birrificio nel 2005.

Daniele disegna lettere, nello specifico compone calligrammi creando forme con le parole.

Quelle che utilizzerà per creare la sua personale rivisitazione del logo saranno ispirate all’Heritage (storia, patrimonio e tema centrale della manifestazione) di Birra del Borgo.