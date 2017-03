Doppio Abbinamento: cibo, sidro e birra al Queen Makeda. Un evento unico, una di quelle occasioni che si devono cogliere al volo perché non si sa quando ricapitano (e se ricapitano). Queen Makeda organizza la sua prima cena con sidro e birra in abbinamento. In collaborazione con Beerfellas e Unione Degustatori Birre, la degustazione si svolge il 30 marzo a Via di San Saba.

Cosa prevede? Sei piatti creati dal nostro chef Marco Infante, due starter, un main e un dessert, pensati per abbinarsi perfettamente non solo alla birra, ma anche al sidro. Per ogni portata quindi un doppio abbinamento ogni volta diverso per sperimentare accostamenti arditi ma anche intriganti e conoscere più da vicino il mondo della birra e soprattutto quello meno conosciuto del sidro.

Prezzo della cena: 35 euro a persona

Prenotazione necessaria



Queen Makeda

Via di San Saba, 11

Tel. 06 06.5759608

00153, Roma