Birra artigianale Festival. Ex Dogana per cinque giorni si trasformerà in un birrificio a cielo aperto. Svariatissimie qualità del fresco nettare, alla scoperta di combinazioni e sapori che non avevate mai provato.

Queste le birre del Birra artigianale Festival di Ex Dogana

> Violante

> Margherita Weiss

> Costanza

> Fedrico II Estra Ipa

> Bastola

> Meantime Yakima Red

> Meantime London Pale Ale

> Meantime Ipa

> Meantime Trip Op



DRINK & FOOD

Dalle ore 18:30 alle ore 20:30 | Happy hour

Con spritz e birre a €3,5

Food a cura di Banco.



GIOCHI

Torneo di Biliardino & Ping Pong



Ingresso GRATUITO

(Giovedì, venerdì e sabato gratuito fino alle 21.30. Dopo: 3€ in lista)