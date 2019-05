Birdwatching per bambini al Parco Appia Antica

Birdwatching per bambini

Attività di educazione ambientale per riconoscere gli uccelli che vivono nel Parco.



Saranno utilizzate delle guide naturalistiche utili per l'identificazione delle specie e sarà preparato insieme ai bambini un quaderno per gli appunti naturalistici.



Costo attività: € 5,00 inclusa la Carta Amici del Parco

Appuntamento alle h 10.00 al Punto Informativo degli Acquedotti - Ingresso Via Lemonia

Per informazioni e prenotazioni Beatrice 335.6908993

info@inforideeinmovimento.org