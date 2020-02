Bird. Fuori e dentro il jazz

Donatello D’Attoma, pianoforte

Paolo Recchia, sassofono.



Difficile nella storia della musica trovare altra grande personalità che abbia dato dignità e forma a un linguaggio, ad un’estetica ampiamente riconosciuta da una comunità internazionale di musicisti e infine alla storia di un popolo e di una cultura. Charlie Parker, nato a Kansas City nel 1920, possedeva una tecnica virtuosistica sullo strumento come pochi altri, acquisita attraverso una formazione limitata alle sue prime esperienze nella banda del liceo ma soprattuTto da autodidatta, ascoltando musicisti che si esibivano in città. Quando lascia Kansas City per trasferirsi a New York intorno al 1947 la pratica e lo studio regolare sullo strumento cedono definitivamente il passo ad un’attività artistica molto densa intervallata da momenti di malessere fisico e psichico a causa della dipendenza da droga.



A colui che è stato uno dei maggiori esponenti della corrente bebop e che, con il suo personalissimo stile improvvisativo, ha influenzato le successive generazioni di musicisti di jazz, sarà dedicato il prossimo appuntamento di “Night in Jazz” presso la SALAUNO dell’Associazione Musicale Eschilo.