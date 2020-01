"Biologicamente": l'evento degustazione di vini naturali da Suburra 1930

Un percorso per scoprire e celebrare la natura nelle sue piccole sfumature.

L’evento Biologicamente, al suo primo appuntamento per mercoledì 15 gennaio, sarà un modo per far conoscere quattro vini naturali rossi a quattro portate del ristorante in un percorso non solo studiato per dare piacere al palato ma anche per scoprire la magia della nostra mente.



Un mondo magico: quello della percezione, dell’istantaneo viaggio di un profumo dall’ambiente ai più profondi meandri del nostro cervello, dell’elaborazione cosciente e di quella - talvolta più misteriosa ed affascinante – che passa per il «sub- o l’inconscio».

I protagonisti di “Biologicamente” quindi saranno i due più grandi ed incredibili attori del nostro universo: la natura e la mente.



Ad arricchire questa esperienza, Suburra 1930: una delle location più ricercate del Rione Monti, nel cuore della città. La posizione unica, l’ambiente ispirato agli anni ’30, un menu dalle mille sfumature che varia in base alla stagionalità delle materie prime e cocktail esclusivi, fanno di Suburra 1930 un locale originale, ricercato e familiare al tempo stesso.

All’interno due piani, con cocktail bar e cucina a vista, dove si fondono tinte scure con colori accesi, marmi, giochi di ombre e inserti color oro. All’esterno, un delizioso e accogliente dehors affacciato su Piazza della Suburra, la piazza più antica di Roma.



L’evento inizierà alle ore 19:00 nel ristorante Suburra 1930

in Piazza della Suburra 13 a Monti (Roma).

È possibile prenotare chiamando il numero 06.48905713 o inviando una mail a direzione@suburra1930.it