Presentazione BiograVie, biografie di Colli Aniene e Tiburtino III

Mercoledì 15 febbraio alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale Vaccheria Nardi, in Via Grotta di Gregna 37, verrà presentato “BiograVie”, biografie di Colli Aniene e Tiburtino III, un progetto sociale, economico, ambientale, culturale e turistico, con il Patrocinio del Comune di Roma, Municipio IV.

Quanti fra gli abitanti che vivono in via Caterina Martinelli sanno chi era e che cosa ha fatto nella sua vita per meritare dal comune di Roma, il riconoscimento di una strada a lei intitolata? Pochi, supponiamo. E lo stesso potremmo affermare per le altre strade del nostro quartiere. Ma d’ora in poi chi vorrà soddisfare la curiosità di conoscere il personaggio che si nasconde dietro la targa della propria o di altre vie che frettolosamente incrociamo nei nostri spostamenti, potrà compiere il semplice gesto di sfogliare questa utile pubblicazione, non a caso intitolata BiograVie. Partendo dai nomi di strade, viali, piazze e parchi, questo volume infatti, vuol far scoprire, i volti e le storie di personalità spesso sconosciute alla maggioranza dei residenti e renderli più informati e più consapevoli del quartiere in cui vivono. In una parola, far crescere la loro identità e il loro senso di appartenenza al territorio.

Nel corso della presentazione interverranno:

Luigi Polito, Presidente Associazione il Foro

Vincenzo Luciani, Direttore Abitare A

Anna Proietti, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Angelica Balabanoff

Claudio Polito, AD dunp

Claudio Perazzini, Assessore Sport e Cultura