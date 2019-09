Bio sagra for kids 2019

Il 29 settembre 2019 avrà luogo la sesta edizione della BIO*SAGRA for kids, la giornata di beneficenza organizzata dalla FFK ONLUS, da sempre svolta con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio e del Municipio Roma VIII.

Grandi risultati raggiunti a favore dell’Ospedale Bambino Gesù, Fondazione Hopen, Cooperativa sociale CEAS e Onlus Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi! I fondi raccolti nel corso dell’edizione 2018 hanno superato i 51.000 euro, oltre il doppio rispetto alla prima edizione del 2014: un successo che testimonia la sensibilità e la forte partecipazione dei cittadini di Roma e del Lazio.

Per il sesto anno consecutivo, i fondi raccolti saranno destinati principalmente per finanziare l’attività annuale di una ricercatrice del Dipartimento di Scienze Neurologiche dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, per la ricerca sul ruolo terapeutico della dieta chetogenica nella cura dell’epilessia infantile farmacoresistente.

Altri 3 i progetti benefici paralleli che la Onlus sosterrà anche per questa edizione 2019:

"Tutti in Fattoria" della Fondazione Hopen, rivolto a giovani disabili o colpiti da malattie rare per accompagnarli e formarli nell’apprendimento di professioni legate a specifici mestieri, avvicinandoli quanto più possibile al mondo del lavoro.

"Green Bar" della Cooperativa Sociale CEAS, un nuovo punto di aggregazione e formazione per minori vittime di abusi e maltrattamenti e con disabilità, che aprirà nel parco della comunità educativa “l’Albero delle Mele” di Mentana.

"Bottega dei Talenti" della ONLUS Opera Nazionale per le Città dei Ragazzi, per assicurare le risorse alla formazione professionale a vantaggio delle fasce deboli di giovani under 20.

Come acquistare i biglietti online

Sempre meno code all’ingresso e sempre più trasparenza! Forti dell’incredibile risultato della precedente edizione, anche quest’anno i biglietti saranno acquistabili ESCLUSIVAMENTE ON LINE dal sito www.biosagraforkids.it, un mezzo che permette maggiore tracciabilità degli incassi e quindi maggior trasparenza! Questo permetterà anche di agevolare l’accesso all’evento e limitare i tempi di permanenza alle casse con conseguente miglioramento della congestione delle vie di accesso e dell’ingresso ai parcheggi.

Il biglietto di ingresso ha un costo di 18€ e dà diritto ad una Card con 5 acini e una bottiglietta di acqua, valida per l’acquisto delle consumazioni alle varie postazioni. Le persone sprovviste di ricevuta d’acquisto del biglietto Online non potranno accedere alla manifestazione. I bambini sotto i 3 anni o con disabilità potranno accedere gratuitamente.

RICARICHE CARD & LABORATORI

L’acquisto On line del biglietto d’ingresso dà accesso all’acquisto Online anche dei Laboratori per bambini e adulti, per assicurarsi il posto alle varie attività che sono a numero chiuso. Il costo dei singoli laboratori in programma acquistabili Online è di 6€; sarà possibile presentarsi nell’Area Kids il giorno dell’evento per prenotarsi ad eventuali postazioni rimaste libere, al costo di 2 acini. L’acquisto Online dei laboratori è subordinato all’acquisto del biglietto di ingresso.

Online anche l’acquisto delle Ricariche Card, per chi volesse garantirsi più acini da spendere per le consumazioni o per le attività. Sarà comunque possibile acquistare la Ricarica Card direttamente presso i punti Cassa Ricarica all’interno. La “Ricarica” da 3 acini ha un costo di 10€. L’acquisto Online delle Ricariche Card è subordinato all’acquisto del biglietto di ingresso.

Oltre 80 chef e ristoratori partecipanti

Ancora più numerosi gli Chef, Ristoratori e locali presenti con l’offerta dei loro piatti all’edizione 2019 di BIO*SAGRA for KIDS: si arriva a superare gli 80 nominativi selezionati tra gli attori principali dell’enoristorazione romana e del Lazio. Tra questi: Cristina Bowerman di Glass Hostaria, Francesco Apreda di Idylio by Apreda, Lele Usai del ristorante Il Tino, Roy Caceres di Metamorfosi, Pier Daniele Seu di Seu Pizza Illuminati, Giulio Terrinoni di Per Me, Claudio Gargioli di Armando al Pantheon, Carla Trimani di Trimani Wine Bar, Maria Paolillo di Enoteca Ferrara, Angelo Troiani di Convivio Troiani, Massimo Viglietti di Enoteca Achilli. E tanti altri. (A seguire l’elenco completo degli chef aderenti).

Il Menu bambini

Due postazioni dedicate al menù per i più piccoli! Pietanze semplici e studiate per il palato dei bambini cucinate dagli studenti delle scuole di cucina di Roma: Italian Chef Academy e Les Chefs Blancs.

Dolci e gelati dopo il pranzo

Non mancherà il momento più dolce della giornata: i dolci di Pasticceria De Bellis, Santi Sebastiano e Valentino, Hiromi Cake, ecc. o il “Pane e marmellata” di Fruttanuda e, per merenda, gelaterie artigianali come Freddo Gelato, Il Palazzo del Freddo Fassi e Steccolecco.

L’aperitivo per gli adulti: Cocktail & Champagne

Per l’aperitivo pomeridiano dedicato agli adulti, si intensifica fortemente la proposta rispetto alla scorsa edizione! Più di 12 etichette di Champagne selezionate e servite da: La Salsamenteria, Selezione Boccoli, Enoteca Celani, Enoteca Trimani, Brylla e Le Bollicine di Sara Bistrot. Selezione dei Cocktail affidata invece a: Drink Kong, Caffè Propaganda, Mavi, Keynco, Cresci, Barred. Ogni proposta è abbinata alla degustazione di finger food e prodotti di aziende d’eccellenza come, Oyster Oasis, Re Norcino, Pro Loco DOL, Marì e molte altre.

Attività per bambini, spettacoli e musica

Area Kids: Laboratori & Sport

Un intero spazio dedicato ai più piccoli con un ricchissimo programma di laboratori ludico/didattici, e attività sportive per bimbi e genitori: un programma di oltre 40 appuntamenti. Si potranno osservare le api nell’apiario didattico, interagire con una testuggine, scoprire dei reperti archeologici sotto la sabbia, imparare a preparare la pasta fresca, costruire strumenti musicali, lavorare con i materiali di riciclo in lingua inglese, allenare i sensi con percorsi sensoriali sull’olio e ancora tanto sport tra mini volley e ginnastica artistica.

Intrattenimento e Musica

Non solo cibo e laboratori didattici: tanti serie di appuntamenti ricreativi, musicali e divertenti. La Compagnia della Bollicine con attività di giocoleria, bolle di sapone, teatro dei burattini, face painting; l’esibizione di Capoeira del gruppo Capoeira Nago di Roma e il Alma Livre e Ritual.

Protagonista sarà anche la musica che scandirà le diverse fasi della giornata: il concerto del Tèchne Movie Trio accompagnerà l’ora dell’aperitivo e a chiudere la giornata il Concerto della Banda della scuola di musica popolare di Testaccio.

Nel corso della giornata sarà presente la dott.ssa Stefania Ruggeri, ricercatrice e nutrizionista del CREA- Alimenti e Nutrizione, docente alla Facoltà di medicina dell’università di Roma Tor Vergata per consigli sulla corretta alimentazione dei bambini.

Il piccolo set fotografico “Scatto con Chef” sarà a disposizione per chi volesse portare a casa una foto insieme al proprio Chef preferito!

Media partner

Quest'anno il programma della BIO*SAGRA si arricchisce con la presenza di una delle più promettenti web-radio italiane, Radio Kaos Italy, che sarà presente per raccontarci tutti i momenti salienti della manifestazione, trasmettendo in DIRETTA sui canali di Radio Kaos Italy. Interviste ai protagonisti grandi e piccini, il diario della giornata, contest, musica live, il tutto condito dal piglio scanzonato dei conduttori di SounDivino Radioshow.

Il programma della Giornata di Beneficenza

Alle 11:00 la BIO*SAGRA aprirà i suoi cancelli per dare inizio alla giornata.

Dalle 11:30 cominciano i laboratori per bambini e per adulti.

Dalle 12:00 inizio del pranzo con gli Chef tra i banchi di degustazione.

Dalle 14:00 appuntamento con i dolci

Dalle 15:00 merenda con gelati e pane con marmellata

Dalle 16:00 discorso di ringraziamento dei soci della FFK Onlus, e intervento del Dott. Federico Vigevano dell’Ospedale Bambino Gesù, Dott. Vincenzo Cappannini della Bottega dei Talenti, Dott. Federico Maspes della Fondazione Hopen e il Pres. Mauro Giardini della Cooperativa Sociale Ceas.

Alle 16:30 Concerto di chiusura della Banda della scuola di musica popolare di Testaccio

Dalle 17:00 in poi aperitivo per adulti



Tutte le informazioni per partecipare e il programma dettagliato della BIO*SAGRA for kids:

Sito Web: www.biosagraforkids.it

Pagina FB: https://www.facebook.com/BIOSAGRAforKids

Profilo Instagram: https://www.instagram.com/BIOSAGRAforKids

Hashtag: #biosagraforkids2019 #biosagraforkids

Per informazioni:

info@biosagraforkids.it

coordinamento@biosagraforkids.it



La BIO*SAGRA avrà luogo in: Via di Fioranello n. 34 – 00134 Roma c/o gli spazi del Ristorante L’Orto di Alberico