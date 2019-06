Bing e Flop incontrano i bambini a Romaest

Sabato 29 giugno al Centro Commerciale Romaest è in arrivo una sorpresa per tutti i bambini. Bing Bunny e il suo amico Flop aspettano i più piccoli al Secondo Piano - Ingresso Nord per una giornata di allegria e divertimento assicurato.

Bing e Flop a Romaest

I due personaggi del noto cartone animato, amato dalla maggior parte dei bambini, si intratterranno con tutti i piccoli visitatori del centro commerciale per foto e non solo.

Le uscite di Bing e Flop sono previste in orari specifici che trovate di seguito:

11.00

12.00

15.00

16.00

17.00

18.00

Maggiori informazioni su www.romaest.cc