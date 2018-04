Binario18 Itinerari della Comunicazione Visiva

La creatività, la grafica e la comunicazione convergono in tre giorni di mostre, workshop, live performance, formazione e talk alle OFFICINE FARNETO.

Roma è la stazione di partenza di un viaggio itinerante sui binari delle arte grafiche e visive contemporanee da attraversare, in modo trasversale, nelle loro molteplici aree.



Binario18 è un evento lungo tre giorni, dal 20 al 22 aprile presso le OFFICINE FARNETO, che diventano un luogo di scambio tra le arti grafiche interpretate attraverso vecchi e nuovi media, nuovi talenti e personalità già affermate. Binario18 parla ad un pubblico di professionisti, appassionati, curiosi in cerca di ispirazione e giovani creativi desiderosi di contatti (portfolio point).

Binario18 è intrattenimento, formazione, cultura, immaginazione. Qui si apre uno spazio per un lungo week end di divertimento creativo, workshop e talk unici nel loro genere e momenti di aggregazione per assaporare insieme musica e arti visive. Oltre all’esposizione di oltre 30 artisti che rappresentano illustrazione, fotografia, street art, Binario18 presenterà un concerto inedito di Boosta con live performance di Luca Barcellona, mostre personali create ad hoc da artisti come Fernando Cobelo, opere realizzate onsite come quella dell’artista romano Maupal e workshop sperimentali come QMQ di iosonopipo e talk di The Pills e della fotografa Ilaria Magliocchetti Lombi. Il concept e la direzione artistica dell’evento sono a cura di Stefano Solarino, Direttore Creativo di Apload.



Il mondo dell’arte e della comunicazione è cambiato drasticamente con il digitale aumentando esponenzialmente la sua portata.

Il codice binario è stato uno dei fattori che ha permesso che la produzione artistica si evolvesse. Ad oggi la comunicazione visiva costituisce una tela bianca animata dalla grafica tradizionale e digitale. Sulla scia di questo legame fra arte e tecnologia è stato scelto un nome che, per la sua natura intrinseca, permette di esplicitare l’unione fra print e digital: Binario18.