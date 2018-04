Bimbi in Bici Tour 2018

L'A.S.D. MTB Formello con il Comune di Sacrofano, il Comune di Magliano Romano, il Comune di Campagnano di Roma, il Comune di Formello, in collaborazione con Cicli Magni, Associaizone Amici per la bici e Pro Loco Sacrofano, organizzano un tour di eventi gratuiti in Mountain Bike rivolto a bambini e bambine che vogliano confrontarsi, prendere confidenza, imparare e migliorare le tecniche per un uso consapevole e sicuro della bicicletta in un clima giocoso, sano e alla presenza di istruttori abilitati.



DOMENICA 15 APRILE A FORMELLO (RM)

dalle ore 15.00 alle 18.00 in Largo Martiri di Fiesole (Parco Vigna Grande)

per informazioni e adesioni Tel. 3396128488 - info@mtbformello.it