Billy Elliot il Musical al Teatro Sistina

Leggero come una piuma e luminoso come un diamante, deciso a spiccare il volo verso il suo sogno straordinario: sarà ancora una volta un imperdibile ‘concentrato’ di tenacia, sorrisi e lacrime l’appassionante storia di “Billy Elliot il Musical”, lo spettacolo diretto e adattato in italiano da Massimo Romeo Piparo, prodotto dalla PeepArrow Entertainment che torna ad emozionare gli spettatori del Sistina.

Billy Elliot il Musical al Sistina

Dopo l’enorme successo di pubblico e critica delle precedenti stagioni, la commedia musicale si presenta con ancora maggiore entusiasmo e con un cast rinnovato: il volto del celebre ballerino che, nell’austera e bigotta Inghilterra della Thatcher non vuole rinunciare alla danza sarà quello di un giovanissimo e talentuoso protagonista, scelto tra gli allievi dell’Accademia Sistina.

Il cast di Billy Elliot

Insieme a lui 3 delle protagoniste di Mamma Mia!, musical di più grande successo della stagione: Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli e Eleonora Facchini. Con loro Luca Biagini nel ruolo del padre Jackie Elliot; Cristina Noci nel ruolo della nonna, Donato Altomare, il fratello Tony e una strepitosa band dal vivo. Un cast di 30 straordinari performer coreografati da Roberto Croce. La direzione musicale è del Maestro Emanuele Friello, le scene sono di Teresa Caruso, i costumi di Cecilia Betona, l’impianto luci di Umile Vanieri.

La storia del ragazzo che vuole ballare

La storia del ragazzo che vuole ballare e dei suoi giovani amici, delle bambine della scuola di danza è un esempio di come la passione e la forza di volontà possono farci diventare “grandi”, in tutti i sensi… e per questo la produzione vuole dare l’opportunità a tanti bambini di assistere allo spettacolo, con un’offerta da non perdere: il martedì, mercoledì e giovedì, i bambini e i ragazzi fino a 12 anni (accompagnati da 2 adulti) pagano solo 2,50 euro!