Bill Hart Trio in concerto al Charity Café

Venerdì 5 ottobre presso il Charity Café Bill Hart Trio in concerto, formazione completata da Enrico Galetta al basso e Cecilia Sanchietti alla batteria. Bill Hart è nato e cresciuto in Ontario, Canada e ha iniziato a suonare la chitarra alla giovane età di nove anni. Hart si sentì immediatamente attratto dallo strumento e trovò ogni opportunità di incontrarsi di nascosto con la sua chitarra. Si formò una connessione permanente. Hart iniziò a prendere lezioni quando aveva tredici anni. Inizialmente, ha suonato il rock, influenzato dai diversi stili di chitarra di Jimi Hendrix, David Gilmour e Jimmy Page. Un giorno, in un negozio di musica, vide un musicista jazz suonare la chitarra e fare le cose più incredibili. Bill voleva sapere come il chitarrista ha suonato quella musica incredibile. Trent'anni dopo, Hart dice modestamente che sta ancora cercando di capirlo. Attualmente, Hart è l'unico che suona la musica incredibile, pur restando sempre accessibile a tutti.



Il primo allenamento di Hart era abbastanza non tradizionale. Da adolescente, ha trascorso un po 'di tempo a recitare in spettacoli teatrali come "The Rocky Horror Picture Show" e "Little Shop of Horrors", dove era il musicista designato, fornendo musica dal vivo per gli spettacoli. Affascinato dalla precisione matematica della musica, Bill ha frequentato il Guitar Institute of Technology di Hollywood, in California, laureandosi a pieni voti. Bill ha studiato con maestri chitarristi, Gary Starling, Mike Stern, Don Mock, Steve Khan, Wayne Krantz e Scott Henderson. La vera gioia di Bill viene dal suonare le sue composizioni originali. Bill Hart ha aperto per grandi del jazz come Herbie Hancock, Marcus Miller, Lou Rawls, Yellow Jackets, Acoustic Alchemy, Joey Defrancesco, Norman Brown, Rippingtons e Mike Stern.



Hart è stato a capo del dipartimento di chitarra presso l'Atlanta Institute of Music & Media per oltre venticinque anni, insegnando e insegnando oltre 4000 studenti. Bill Hart ha partecipato a numerose cliniche musicali con partner di seminario come Scott Ambush e Joel Rosenblatt (Spyro Gyra), Mike Stern (Miles Davis Band), Adam Nitti (Steven Curtis Chapman), Shane Theriot (Neville Brothers, Hall e Oates) e Jimmy Herring (The Grateful Dead and Wide Panic). Bill Hart ha pubblicato cinque album: "Watch the Sky", "Think About It", "Subject To Change", "This Is Why" e il suo ultimo rilascio 2016 "Touch Of Blue".

Hart ha girato il Messico e il Sud America con la sua musica originale esibendosi in grandi sale. Ha ricevuto una lettera dall'ambasciata americana in Venezuela per conto della Bill Hart Band per il suo contributo agli studenti in Sud America e Hart ha anche offerto cliniche e lezioni di chitarra come parte del suo tour.



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Ingresso 8 euro con consumazione



Line-up

Bill Hart: chitarra

Enrico Galetta: basso

Cecilia Sanchietti: batteria