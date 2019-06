Bill Frisell Trio alla Casa del Jazz

Bill Frisell, insieme a John Scofield e a Pat Metheny è il più rappresentativo chitarrista americano della sua generazione. Nei suoi dischi, come nelle collaborazioni con altri musicisti, ha spaziato tra i più diversi generi e stili.

Thomas Morgan, tra i bassisti più richiesti sulla scena internazionale ha suonato in giro per il mondo con artisti come Dan Weiss, Craig Taborn, John Abercrombie, Steve Coleman. Il batterista Rudy Royston si è inserito nella scena musicale newyorchese suonando con musicisti come David Gilmore, Tom Harrell, John Patitucci, Dave Douglas.

Bill Frisell alla chitarra, Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria saranno protagonisti alla Casa del Jazz il prossimo 10 luglio 2019.

Maggiori informazioni su www.casajazz.it