Bigup Playground - Circo per tutta la famiglia

Ogni mese la scuola di circo Bigup apre le porte a tutte le famiglie del quartiere con uno speciale evento gratuito. Giochi e spettacoli per tutta la famiglia pensati per trascorrere un pomeriggio divertendosi con gli strumenti e i giochi del circo. Programma: Ore 16,00 - Olimpiadi di circo per tutti - Truccabimbi - Merenda/aperitivo. Ore 17,00 - Spettacolo: "Divagazioni" di e con Emanuele Avallone. Olimpiadi di circo: Un momento dedicato alle famiglie per giocare tutti insieme con gli strumenti del circo e sfidarsi in eccentriche, spregiudicate e comiche gare di abilità per grandi e piccoli. Lo spettacolo di questo mese: "Divagazioni" di e con Emanuele Avallone. "Divagazioni - uno spettacolo in cui l'improvvisazione, il clown, la giocoleria.. che poi la giocoleria, in effetti, è una cosa molto seria. Non è che io possa dire "la giocoleria" senza pensare, ad esempio, a quando ero in francia, a Parigi (tra parentesi mi fanno impazzire i croissant au beurre, o le choquettes! che non mi ricordo se si scrive così..) le avete mai mangiate quelle? quando c'è la nebbiolina la mattina.. che poi la nebbia è bella, in appennino è meravigliosa quando sale lenta tra i faggi.. comunque, dicevo..divagazioni.. uno spettacolo.. vabbè ma sta iniziando, vedetevelo, è più semplice!"